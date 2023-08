Balıkesir'de engeller atlı terapi ile aşılıyor

TAKİP ET

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu (BAL-AT) ve BAÜN Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Down Sendromlu bireyler ile ailelerine özel olarak hippoterapi (atlı terapi) etkinliği düzenlendi. Çağış Yerleşkesinde oluşturulan özel alanda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesinin iş birliği ve öncülüğünde Down Sendromlu bireyler ve aileleri katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile birlikte etkinliğe katılarak çalışmalara destek verdi. Etkinlikte ayrıca BAL-AT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, BAÜN Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sibel Karaca Sivrikaya ve Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Zeki Uslu, da hazır bulundu.

BAL-AT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz’ün rehberliğinde gerçekleşen etkinlik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan hayvan destekli terapiler alanında çalışmaları bulunan, alanında uzman Dr. İbrahim Kurban’ın, engelli bireyler ile ailelerine hippoterapi hakkında bilgilendirmesiyle başladı. Sonrasında atlar ile ilk kez birlikte olan engelli bireyler ve ailelerinin atlarla kontrollü temasları sağlanarak atlarla iletişimleri sağlandı. Yerde terapi uygulamaları ile terapötik binicilik etkinliğinde engelli bireyler ve aileleri büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Etkinlik, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.