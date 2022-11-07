Balıkesir'de eski eşya meraklıları mezatta buluştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kurulan eski eşya mezadı ilgi gördü. Mezatta yüzlerce eski eşya satıldı.

Burhaniye’de düzenlenen eski eşya mezadı, Edremit Körfezi’ndeki eski eşya meraklılarını bir araya getiriyor. Mezatta, üretimden kalkan yüzlerce eşya satışa sunuluyor. Kurulan mezada her hafta yeni insanlar katılırken, vatandaşlar evlerindeki eski eşyaları da satma olanağı buluyor. Şehit Turhan Bayraktar Parkı içindeki kahvehanede Hatice Erdem’in öncülüğünde kurulan mezatta eski tabaklardan, gemici fenerine ve deve çanına kadar yüzlerce ürün satılıyor. Bit pazarı da kuracaklarını anlatan Hatice Erdem, ”İnsanlar evlerindeki eski ürünleri getirip burada değerlendiriyorlar. Herkes çok memnun. Burhaniye halkı içinde birazcık sosyalleşme gibi oldu. Ama, antika severler hiç bizi yalnız bırakmadılar. Allah, izin verirse önümüzdeki hafta Salı günü de bitpazarı yapacağız” dedi.

Namık Tekin de, “Başlamam tesadüfen oldu. 60’ın üzerindeki yaşta başlamama rağmen, bayağı hevesli olarak buraya gelip gitmekteyiz. Pandemi öncesinden beri bu sistemi devam ettiriyoruz. Buraya gelip gitmeye devam ediyoruz. Eşyaların değerlendirilmesi konusunda çok önemli bir misyon yerine getirilmiş oluyor” dedi.

İstanbul’dan geldiğini anlatan Gülifer Akaydın ise, “Memnunum. Ben 3 senedir İstanbul’dan buraya geldim. Yerleştim. Böyle bir organizasyon olduğuna çok sevindim. Katılıyorum. Ürün getiriyorum. Ürün alıyorum. Gayet memnunum. Hem alıyoruz, hem satıyoruz. Onun içinde gayet güzel bir uygulama. Katılmak isteyenler katılabilirler” diye konuştu.

Mehmet Kıvılcım da, “Özellikle mezat anlamında geldiğimiz zaman çok güzel bir paylaşım. Çok güzel dostluk ve arkadaşlık ilişkisi kuruyoruz. Ben, Bakırköy’den gelip her cuma buraya katılıyorum. Fatih Olcay başkanlığında ve denetiminde bu etkinliğe katılıyoruz” dedi.