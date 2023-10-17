Balıkesir'de ev yangını söndürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan ev yangını, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Balıkesir'de ev yangını söndürüldü
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Balıkesir’in Karesi ilçesinde çıkan ev yangını, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Karesi’nin Kalaycılar Mahallesi’nde tek katlı bir evde çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Öğle saatlerinde çıkan ev yangınına ilk müdahaleyi mahalle halkı yaptı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.