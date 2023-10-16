Balıkesir'de ev yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi kırsal Bostancı Mahallesi’nde 846. Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan evde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.