Balıkesir'de evinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi’nde bir evin giriş kapısında kan lekelerinin görülmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti. Eve giren ekipler silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu.

Edilinen bilgiye göre, 18035. Sokak’taki bir evin önünde kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şahsın kimliği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Edremit’te dün meydana gelen ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.