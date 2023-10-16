Balıkesir’de eylül ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 521 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de eylül ayında 2 bin 521 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında yüzde 9,5 azalarak, 102 bin 656 konut satışı yapıldı. İstanbul 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 77 konut ile Bayburt, 55 konut ile Hakkari,47 konut ile Ardahan ve 47 konut Artvin ile oldu."