Balıkesir'de Eylül ayında araç sayısı 576 bin oldu

Balıkesir'de Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 576 bin 137 oldu. Türkiye'de Eylül ayında 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Balıkesir'de Eylül ayında araç sayısı 576 bin oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’de Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 576 bin 137 oldu. Türkiye’de Eylül ayında 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK’ ten yapılan açıklamada Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 576 bin 137 oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de Eylül ayında 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 37’1’i otomobil, yüzde 47,7’si motosiklet, yüzde 8,8’i kamyonet, yüzde 3,7’si traktör, yüzde 1,7’si kamyon, yüzde 0,3’ ü otobüs, yüzde 0,6’sı minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.