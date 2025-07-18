Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, silah terör örgütü FETÖ'ye üyelikten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde, silah terör örgütü FETÖ’ye üyelikten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Gönen’de yakalandı.

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Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet birimleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edildiğini bildirdi.