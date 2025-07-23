Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir’de FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli, Ayvalık, Bandırma ve Edremit ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak ilgili soruşturma birimlerine teslim edildi.

Ayrıca, Gaziantep adli makamlarınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. İstanbul adli makamlarınca ifadesine yönelik hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.