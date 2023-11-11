Balıkesir'de fidanlar toprakla buluştu
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kapsamında Balıkesir'de fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kapsamında Balıkesir’de fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
Cumhuriyetin 100. Yılına özel Türkiye’nin 2023 farklı noktasında fidan dikimi gerçekleştirildi. Balıkesir Yeniköy kırsalında fidan dikimine; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Fidan dikimi sonrası konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu; “Balıkesir’de bugün 89 ayrı noktada ağaç dikme töreni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü Seferberliğinde 11.11 saat 11.00 diyoruz ve ülkemizin 2023 farklı noktasında 123 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Gençlerimizle çocuklarımızla bugün onlara unutamayacakları bir anıyı da yaşatarak fidanlarımızı toprakla buluşturduk” dedi.
Etkinlik Vali Ustaoğlu protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi ile son buldu.