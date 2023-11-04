Balıkesir'de firari FETÖ/PDY hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri, (JASAT) FETÖ/PDY üyesi ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. K.’nın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Firari hükümlü Z. K.’nın ilçe merkezinde bir evde saklandığını bilgisine uluşan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yakalanan Z. K, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.