Balıkesir'de firari FETÖ/PDY hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Balıkesir'de firari FETÖ/PDY hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri, (JASAT) FETÖ/PDY üyesi ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. K.’nın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Firari hükümlü Z. K.’nın ilçe merkezinde bir evde saklandığını bilgisine uluşan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yakalanan Z. K, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.