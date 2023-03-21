Balıkesir'de Fırıntaş'ın Ramazan pidesi 5 lira

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 350 gramlık Kare Ramazan Pidesi’nin fiyatını 5 olarak belirledi. Vatandaşlar, Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesine Fırıntaş büfelerinden ulaşabilecek.

Sosyal Belediyecilik yönü ile ön plana çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gramajına göre Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesini bu yılki Ramazan Ayı’nda da Fırıntaş Büfeleri ve satış noktalarından vatandaşlara ulaştıracak. Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını “Balıkesir klasiği” klasiği olarak ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen; somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edecek.