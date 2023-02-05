Balıkesir'de fırtına nedeni ile ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Balıkesir’in Bandırma ilçesi ve Erdek ilçesinde fırtına nedeni ile ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Meteoroloji Müdürlüğünün ve Balıkesir Valiliğinin yaptığı uyarılar doğrultusunda Bandırma ve Erdek’te fırtına etkisini göstermeye başladı. Bandırma ilçesi Paşakonak Mahallesi’nde ağaç devrilmesi ile yol trafiğe kapanırken, Erdek’te Halit Paşa Mahallesi 8 Sokak’ta çatı uçması nedeni ile bir araçta maddi hasar meydana geldi. Olaylarda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.