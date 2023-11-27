Balıkesir'de fırtına sonrası yaralar sarılıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, dün yaşanan fırtına denizi taşırırken, pek çok ve işyerine de zarar verdi. Fırtınanın ardından belediye ekipleri sahillerde temizlik çalışması başlatılırken, ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, can kaybının olmadığına sevindiklerini anlatırken, işyeri evi zarar gören vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, dün gece saatlerinde başlayarak ilçe genelinde etkili olan ve ara ara şiddetini arttıran fırtınanın etkisiyle taşan denizin meydana getirdiği su baskınları sonucu zarar gören yerlerde çalışma başlattı. İskele sahilinde denize yakın işyerleri zarar gördü. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaşanan afet karşısında çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız sürdürdü. Gün içerisinde de tam kapasite olarak sahada olan ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sahada çalışmalara bizzat katılan Başkan Deveciler beraberindeki Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban ve Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ile birlikte personellere gerekli talimatları verirken aynı zamanda taşkından etkilenen esnaf ve vatandaşları ’da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Fırtınanın yurdun pek çok yerini etkilediğini anlatan Burhaniye belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye, Edremit ve Ayvalık aynı durumda. Biz de, Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza, işyeri sahiplerine elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dün akşamdan beri, dün geceden beri ekiplerimiz sahada. Anında, işlerini kolaylaştırmak için elimizden geldiği gayreti gösteriyoruz. 6 tane kepçe şu anda çalışıyor iş makinesi olarak. 40’a yakın personelimiz işbaşında. 5-6 yerde ekipler çalışmalarına devam ediyor. Traktörlerimiz var. Kamyonlarımız var. Vidanjörlerde bazı su basan evlerde suları boşaltmaya çalışıyor. İnşallah, Burhaniye Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar Burhaniyeli vatandaşlarımıza, işyeri sahiplerimize elimizden gelen yardımı göstermeye gayret edeceğiz. Geçmiş olsun. Ama, sevindiğimiz bir şey var. Can kaybı yok. Can kaybı olmadığına seviniyoruz. Elimizden geldiği kadar en kısa zamanda bozulan yolları ve vatandaşlarımızın zararlarını ziyanlarını gidermeye gayret göstereceğiz. Zararları kaymakamlığa da bildireceğiz. Bizde belediye olarak kendi yetkimiz dahilinde yapılabilecek ne varsa yapacağız” dedi. İskele sahilinde oturan Elif Korkmaz da, “Yetkilileri hep uyardık. Buralara ruhsat verilmesi yanlıştı. Böyle fırtınalarda bu kaçınılmazdı. İnşallah, aynı hatalar tekrarlanmaz” dedi.