Balıkesir'de fırtına ve hortum etkili oldu, çatıları uçurdu, elektrik direklerini devirdi

Balıkesir’in Havran ilçesinde fırtına ve hortum etkili oldu. Çatıları uçurdu, elektrik direklerini devirdi.

Kısa süreli etkili olan fırtına ve oluşan hortum merkez Çiğitzade Mahallesi’nde etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. Bazı eski evlerde çökmeler meydana geldi. Araçlar zarar gördü.

Zarardan hemen sonra bölgeye giderek ekipleri seferber eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri ise en kazı kaldırdı. Havran Belediyesi ekipleri 7/24 esaslı çalıştığı ve olumsuz hava şartlarından oluşabilecek her türlü durum ile ilgili; zabıta birimi 0266 432 51 53 - WhatsApp Hattı 0532 432 74 73 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.