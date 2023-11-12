Balıkesir'de gece boyu çakan şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı
Balıkesir'de gece boyu çakan şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağış ve gökyüzünün aydınlığı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Balıkesir’de gece boyu çakan şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağış ve gökyüzünün aydınlığı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Balıkesir’i etkisi altına alan yağış ve lodos Sındırgı ilçesinde de etkisini gösterdi. Gündüz saatlerinde başlayan lodos ve yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Ardı ardına çakan şimşekler ise geceyi gündüze çevirdi. Sağanak yağış ve gökyüzünün aydınlığı cep telefonu kamerasına yansıdı.