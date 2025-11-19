Balıkesir'de gençler 'Yeşil Vatan' için buluştu

Balıkesirli gençler "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Altıeylül ilçesi Cinge Mahallesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, Gençlik Liderleri, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve yurt öğrencileri katılım sağladı. Gençler, "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" mottosundan ilham alarak doğayı koruma bilinciyle fidanları toprağa dikti. Etkinliğe katılan gençler, çevreye katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek böyle anlamlı bir organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gerçekleştirilen etkinlik, doğaya sahip çıkma bilincini güçlendirmenin yanı sıra, gençlerin aktif rol almasıyla gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma hedefinin somut bir örneğini oluşturdu.