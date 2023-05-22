Balıkesir'de gençler konserlere akın etti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Gençlik Festivali’nde 100 binden fazla gencin coşkusuna ortak olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Yücel Yılmaz, yaz aylarında şehrin farklı noktalarında birçok konser düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı şahane bir festivalle kutladı. Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi’nin üstlendiği Gençlik Festivali’nde; Balıkesir Merkez, Bandırma ve Edremit’te yapılan 8 konserde gençlerin en sevdiği 10 sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Gençlerin 19 Mayıs coşkusuna, Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ortak oldu.

Festival 100 binin üzerinde genci ağırladı

Muhteşem sahne performanslarıyla gençlere doyumsuz bir konser yaşatan; Mehmet Erdem, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Emir Can İğrek ile Ceza Çamlık Dijital Gençlik Merkezi’nde, Güneş, Çakal ve Reckol Edremit Akçay Meydanı’nda, Gripin de Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleriyle buluştu. 3 ilçede toplamda 100 binin üzerinde genci bir araya getiren festival, Balıkesir’in gençlerine yakışır bir şekilde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Gençler konserlerden memnun

Gençlik Festivali’nin her geçen yıl daha da iyi bir şekilde gençlerin en sevdikleri sanatçıların katılımıyla düzenleneceğini söyleyen Türkiye’nin En Genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir de müjde verdi. Yaz aylarında birçok sanatçıyı şehre getireceklerini belirten Başkan Yılmaz, konserleri diğer ilçelere de yayacaklarını söyledi. Balıkesirli gençlerin; enerjilerini atabileceği, sosyal hayatlarını canlandırabileceği etkinlikleri her zaman destekleyen Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden gençler, konserlerin devam etmesini istediklerini söyleyerek çok eğlendiklerini dile getirdi.