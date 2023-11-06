Balıkesir'de gençlere psikolojik destek

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, gençlerin iyi halini ve ruh sağlığını güçlendirme çalışmalarına hız kazandırdı.

2018 yılından bu yana gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanaklığının arttırılması için kurumlar arası iş birliğiyle önleme çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Kesin, “İlimizde bu çalışmalar doğrultusunda gençleri yönlendirmek ve farkındalık kazandırmak için Balıkesir Üniversitesi kampüsünde üç gün stant çalışması faaliyetleri yapılmıştır. Gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek için Balıkesir Üniversitesinde bulunan 11yüksekokul ve 9 fakültede gençlerle söyleşi ve sunum çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığıyla iş birliği yapılmış ve gençlerle çalışan 21 yurdun personeline eğitim verilmiştir” ifadelerine yer verdi.