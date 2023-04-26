Balıkesir'de GETAT merkezleri hizmete girdi

Balıkesir’de Atatürk Şehir Hastanesi ve Havran Devlet Hastanelerinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) merkezleri hizmete başladı.

Obeziteden, migren, boyun, sırt ağrıları ile bel ve boyun fıtıklarına; depresyon ve panik ataktan, tükenmişlik sendromuna kadar pek çok alanda modern tıbbın destekleyici tedavisi akupunktur Balıkesir Şehir ve Havran Devlet Hastanesi’nde hizmet veriyor.

Akupunktur tedavisi hakkında bilgi veren Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin yaptığı açıklamada, "Havran Devlet Hastanesi bünyesinde akupunktur, ozon, fitoterapi, kupa, sülük, müzikterapi ve mezoterapi alanında hizmet sunuluyor. Atatürk Şehir Hastanesi bünyesinde açılan GETAT merkezinde akupunktur, ıslak kupa (hacamat ve kuru kupa) uygulamaları yapılırken, yakın zamanda ozon, mezoterapi, fitoterapi, homeopati uygulamalarının da yapılması planlanıyor" dedi.

Akupunktur ve kupa tedavisi uygulanabilecek hastalıkların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiğini açıklayan Dr. Keskin, "Bu hastalıklar arasında baş ağrısı (migren), kilo verme, kas eklem ağrıları, bel ağrısı, boyun ağrısı, fibromyalji, anksiyete, depresyon, anklizonspondilit, romatoitartrit, vertigo, kronik yorgunluk, infertilite, yüz felci, mide rahatsızlıkları, kabızlık, bağırsak hastalıkları, bağışıklık sistemi hastalıkları, topuk dikeni gibi birçok hastalık vardır. Hacamat, kupa ile vakumlama yöntemiyle kanda bulunan toksinleri yani pis kanı emerek vücuttan atma işlemidir. Bu yöntem, kan dolaşımının hızlanması, kılcal damarların temizlenmesi ve kan damarlarındaki tıkanıklıkların açılması için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır, vücutta birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlar, ağrıları giderir, ödemi çözer, kan üretimi ile görevli organları uyarır, oksijeni arttırır, kan akışını düzenleyerek tansiyonu dengeler, ileride oluşabilecek muhtemel hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu açıkladı" diye konuştu.

GETAT uygulamalarına son zamanlarda ilginin arttığını belirten Dr. Keskin sözlerinin devamında, "Ozon tedavisi, medikal ozon cihazıyla üretilen, minimum yüzde 95 oksijen ve maksimum yüzde 5 ozondan oluşan karışımın, hastanın vücut boşluğuna ya da dolaşım sistemine uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Ozon tedavisinde uygulama yolları lokal veya sistemik olabilmektedir. Sistemik tedaviler vücuda bir bütün olarak fayda sağlarken, lokal uygulamalar belirli bir bölgede tedavide etkili olmaktadır. Ozon tedavisi; doku ve hücrelerin oksijenlenmesini arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller, alerji ve astım gibi hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olur. Fitoterapi bitkisel ilaçların tıpta kullanımına denir. Bitkilerle tedavi eski zamanlardan bu yana uygulanmaktadır. Fitoterapi ile bitkisel ilaçlar kullanılarak, vücudun belli bölgelerine uyarılar verilir, bitkilerde bulunan bileşiklerin bütüncül etkilerinden yararlanarak vücuttaki sorunlu noktalarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanır. Fitoterapi uygulamaları kişiye göre değişim gösterir. Her hastanın genel sağlık durumu, vücut yapısı, hastalık derecesi farklı olabildiğinden kişiye özel tedavi planı çıkarılmaktadır. Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon ile uygulanması bazı rahatsızlıkların tedavi edilmesi yöntemidir. Enjekte edilecek maddeler kişiye ve kişinin isteklerine uygun olarak seçilir. Mezoterapi dünya genelinde cilt yenileme, anti-aging, bölgesel zayıflama, selülit, çatlaklar, lekeler, yara izleri, saç tedavisi, akut ve kronik ağrı, spor yaralanmaları, çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Mezoterapi cilt altındaki kolajen ve elastin gibi yapıları uyararak etkisini gösterir. Bu şekilde o bölgedeki kan dolaşımı, lenfatik dolaşım ve immün cevap düzenlenir" diye belirtti.

GETAT merkezleri hafta içi mesai saatlerinde hizmet veriyor.