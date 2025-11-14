Balıkesir'de gündem: 'Zağnos Paşa mı, İsmet Paşa mı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda CHP’li meclis üyelerinden dikkat çeken bir önerge geldi. Kökleri Osmanlı dönemine dayanan ve Balıkesir’in hafızasına yer eden Zağnos Paşa Cami’nin çevresinde bulunan meydanın İsmet İnönü Meydanı olması yönünde CHP’li meclis üyeleri meclise önerge verdi. Tartışmaları da beraberinde getiren konu meclisten çıkacak karar ile belli olmayı beklerken, şehir sakinleri Zağnos Paşa mı, İsmet Paşa mı olmalı konusunu tartışmaya başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisi ilginç bir teklife sahne oldu. CHP’li meclis üyelerinin teklifi ile şehrin simgelerinden olan Zağnos Paşa Cami’nin çevresinde bulunan alana İsmet İnönü Meydanı adının verilmesi meclise teklif edildi. Teklif sonrasında tartışmalar başladı. Varolan meydanının bir adı olmadığı iddia edilirken, eski adının Hüseyin Baştuz Meydanı olduğu belirtildi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, "Önergede söz konusu edilen alanın Zağnos Paşa Meydanı değil, "Hüseyin Baştuz Meydanı’dır’ derken AK Parti’li isimlerin bilgi hatası yaptığını söyledi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ise açıklamasında "Bu şehir, ecdadın adını sandıkta da meydanda da korumasını bilir. CHP’nin Balıkesir hafızasına müdahale etme hevesi tarihi silemez, milleti karşısına almaktan başka bir işe yaramaz" dedi.