Balıkesir'de hafta sonu beklenen sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojiden hafta sonu Balıkesir için yapılan sağanak yağış uyarısı sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu yoğun yağışların etkisinde olan Balıkesir’de bu hafta sonuna sağanak yağış ile uyandı. Sabah saatlerinde zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağışta rögarlarda tıkanıklıklara sebep oldu. Meteorolojiden yapılan açıklamalara sağanak yağışın il genelinde daha şiddetli olması bekleniyor.