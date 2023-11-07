Balıkesir'de hafta sonu genç sporcular kıyasıya yarıştı

Sporun her alanında öncü olmayı kendine hedef belirleyen Balıkesir, bu hafta sonu birbirinden farklı yarışma ve şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Satranç, Oryantiring ve Masa Tenisi turnuvalarında sporcular kıyasıya mücadele etti.

Balıkesir Yıldızlar Satranç Şampiyonası

13 - 18 yaş arası gençlerin yarıştığı Yıldızlar Satranç Şampiyonası BM. 75. Yıl Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen mücadelelerde satranç severler zorlu geçen dakikaları merakla izledi. Şampiyona oldukça heyecanlı görüntülere sahne olurken Balıkesir Yıldızlar Satranç şampiyonlarına ödülleri takdim edildi.

Oryantiring yarışı

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı etkinlikleri dahilinde Oryantiring Yarışması, tüm kategorilerden sporcunun katılımıyla Atatürk parkında gerçekleşti. Hareket, zeka ve canlılık gerektiren bir takım oyunu olan Oryantiring ile heyecan ve adrenalin doyasıya yaşandı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde İl Müdürü Adem Özalp, İlçe ve Şube Müdürleri ve Türkiye Oryantiring Federasyon İl Temsilcisi Handan Burak Aksoy tarafından şampiyonlara ödülleri verildi.

Masa Tenisi Küçükler ve Minikler müsabakaları

Ali Hikmet Paşa Tesislerindeki Fuat Kula Masa Tenisi Salonunda, Masa Tenisi Küçükler ve Minikler müsabakaları gerçekleşti. Müsabakalara 14 takım katılım sağlarken çekişmeli maçlar sporseverler tarafından heyecanla izlendi. Müsabakalar sonucunda şampiyonlara kupa ve madalyaları Şube Müdürü İ. Emre Aydemir, hakem heyeti ve antrenörler tarafından verildi.