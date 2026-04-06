Balıkesir'de Halk Oyunları İl Birinciliği yapıldı

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kulüpler Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları, Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Balıkesir İl genelinden, 33 ekip ve yaklaşık 600 sporcu gün boyunca sahne alarak performanslarını sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar, izleyicilerden de büyük ilgi gördü.

Yarışmalar; Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler olmak üzere farklı yaş gruplarında, Kadın, Erkek ve Karma ekipler olarak kategorilerinde Düzenlemeli ve Düzenlemesiz dalda gerçekleştirildi. Balıkesir yöresine ait halk oyunlarının sergilendiği yarışmada ekipler, hem teknik hem de sanatsal açıdan başarılı performanslar ortaya koydu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Halk oyunları, milletimizin geçmişten bugüne taşıdığı en önemli miraslardan biridir. Gençlerimizin bu değerlere sahip çıkması bizler için son derece kıymetlidir. Emeği geçen tüm kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." İfadelerinde bulundu.

Yarışmalar sonunda, derece elde eden kulüplere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.