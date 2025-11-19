Balıkesir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Ören Mahallesi Altınyol Caddesi üzerinde Mavi Ada Sitesi yakınlarında, seyir halindeki 45 AJA 7002 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VAT 7443 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan 45 AJA 702 sürücüsü T.T., 34 VT 7443 sürücüsü B.D. ve yolcu K.A. hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet güçleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.