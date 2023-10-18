Balıkesir'de İsrail protesto edildi

İsrail’in Gazze’deki hastaneye bombalı saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, Balıkesir’de de protesto edildi. Gösteri esnasında bir vatandaşın gruba laf atması üzerine gerginlik yaşanırken, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile gerginlik yatıştırıldı.

Zağnos Paşa Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin kişilik grup, dev Filistin bayrağı açtı. İsrail’e lanet okunurken, Filistin’e destek sloganları atıldı. Kalabalık daha sonra çarşı merkezinden yürüyüşe geçerek Balıkesir Valiliği önüne geldi. Sloganların atıldığı gösteri esnasında bir vatandaşın gruba laf atması bir an tansiyonu yükseltti. Sivil ve resmi polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile gerginlik yatıştırıldı. Gösteri olaysız sona ererken, Sındırgı ilçesinde de bir grup vatandaş ilçe meydanında toplanarak Filistin için dualar etti.