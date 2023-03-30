Balıkesir'de jandarma hapis cezası olan şahısları yakaladı

Balıkesir’de Jandarma JASAT ekipleri Bandırma, Gönen ve Dursunbey İlçelerinde 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4

şahsa yaptıkları operasyonlarla yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Bandırma, Gönen ve Dursunbey İlçelerinde 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Bandırma ilçesinde, ’Kasten Öldürme’ suçundan aranan ve hakkında 20 yıl, 3 ay hapis cezası bulunan Ö.O., Dursunbey ilçesinde, ’Yağma’ suçundan aranan ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan S.D.,

Gönen ilçesinde, ’Kasten Öldürme’ suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan M.O., hapis cezası bulunan M.T., icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanmış olup 4 şahıs da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.