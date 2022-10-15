Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Manyas ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına aldı.