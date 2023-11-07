Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı 86 ekip ve 294 personelin katılımı ile il genelinde Huzur operasyonları dahilinde yapılan operasyonlarda, 3 bin 420 şahsa kimlik kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, 492 umuma açık işyeri denetlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 86 ekip ve toplam 294 personelin katılımı ile il genelinde Huzur operasyonları dahilinde icra edilen Yasa Dışı Bahis ve 21:00-24:00 saatleri arasında icra edilen Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 3 bin 420 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Uygulama esnasında jandarma ekipleri 492 dernek ve umuma açık işyerini kontrol etti.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.