Balıkesir'de jandarmadan 4 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araca yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahsı gözaltına alırken, araçta uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.