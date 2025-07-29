Balıkesir'de jandarmadan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Balıkesir’de jandarmanın 9 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 9 ilçede 13 ayrı narkotik olaya müdahale edildi. Altıeylül, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, olaylarla bağlantılı 15 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; 192 adet sentetik hap, 2 bin 105 gram esrar, 520 kök kenevir bitkisi, 11 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.