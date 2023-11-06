Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu 1 şahsın aracı ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığının belirlenmesi ile aracına yapılan operasyonda araç içinde saklanmış 135 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ve objeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri 1 şahsı sorgulanmak üzere gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu 1 şahsın aracı ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığının belirlenmesi ile aracına yapılan operasyonda araç içinde saklanmış 135 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ve objeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri 1 şahsı sorgulanmak üzere gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını koruma ile kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Altıeylül ilçesinde 1 şüphelinin tarihi eser kaçaklığı yapmak suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilmesi üzerine yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu, şüpheliye ait araçta icra edilen operasyon sonucu araçta yapılan aramada; 135 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ve objeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri 1 şahsı sorgulanmak üzere gözaltına aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman