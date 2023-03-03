Balıkesir'de jandarmadan tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde örgütlü şekilde tefecilik yaptıkları tespit edilen kişiler takibe alındı. Kendilerinden borç para alan kişilere boş senet imzalatarak yüksek miktarda faiz uygulayan şahısların borçlarını ödeyemeyen kişileri baskı, şiddet ve tehdit etmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 11 adet açık senet, 3 adet telefon ve suçtan elde edilen 50 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.