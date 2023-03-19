Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekiplerinin Altıeylül, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda 783 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.