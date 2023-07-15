Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, ateşli silah ve suçtan elde edildiği düşünülen 12 bin TL para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti işlediği tespit edilen 15 şüpheliye ait 17 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu; 2 bin 990 adet sentetik uyuşturucu hap, 310 gram metamfetamin, 72 gram kubar esrar, 43 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 360 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 35 adet tabanca fişeği ve 1 adet çalıntı motosiklet ve 12 bin TL. suçtan elde edilen para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 15 şahıstan 6’sı tutuklandı.