Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 2 şahsın ev ve eklentilerine yaptıkları uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği düşünülen 3 bin 500 TL paraya ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 225 gram metamfetamin, 2 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Olaya karışsan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.