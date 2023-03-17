Balıkesir'de JASAT hırsızlara göz açtırmıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 19 yıl hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de JASAT hırsızlara göz açtırmıyor
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında 19 yıl hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’te Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) hırsızlık olayları ile mücadele ve aranan şahısların yakalanması maksadı ile yapılan çalışmalarda, hakkında hırsızlık suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., Jandarma Suç Araştırma Timlerinin takibi ile yakalandı. Yakalanan şahıs adliyeye çıkarıldıktan sonra cezaevine sevk edildi.