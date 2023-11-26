Balıkesir'de kabaran deniz sokaklara taştı, yazlıkları su bastı

Burhaniye ilçesinde, dün gece yaşanan fırtına sırasında kabaran deniz sokaklara taşarken bazı yazlıkları da su bastı. Orjan ve Haberkent tatil sitelerinde sokaklar su ile kaplanırken, bazı evlerde de elektrikler kesildi.

Dün gece yaşanan fırtına Burhaniye’de hayatı olumsuz etkiledi. Öğretmenler mahallesi plajında, fırtınanın etkisiyle kabaran deniz suları plajı aşarak sokaklara taşarken, bazı araçlar sular içinde kaldı. Belediye ekipleri iş makineleri ile plaja kumdan set yapmaya başladı. Ören Plajında ise bazı büfeler sular altında kalırken, bazı yazlıkların çevresi de sularla kaplandı. Gece 01.00 sırasında fırtınanın etkisiyle kabaran deniz Orjan ve Haberkent sitelerinde su basmasına neden oldu. Tatil sitelerinin sokakları sularla dolarken, bazı evlere su girdi ve bazı evlerde de elektrikler kesildi. Ören Mahallesinde oturan Hamdi Mengi, “ Bu bir afet. Denizle plaj birleşmiş. Bütün evlere sular girmiş. Allah beterinden korusun” dedi. Kemal İşi de, “7-8 senededir buralardayım ben. Denizin böyle kabardığını görmedim. Evler, büfeler su altında kaldı” dedi. Orjan Tatil Sitesi İşletme Müdürü Şaban Özinan ise “Bu güne kadar ben 26 senedir buradayım. Denizin bu şekil kabardığını ve geldiğini hiç görmedim. Birçok yerde elektriğimiz yok. Uedaş’ın elektrik panoları ve sayaç panolarını birçoğu yandı. Geceden beri buralardayım. Dolaşıyorum. Yardıma muhtaç üyelerimiz var. Bir çoğunun da şu an elektriği yok Isınma problemi var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Uedaş’a ulaşamıyorum. Yani yapabildiğimizi kendi imkanlarımızla yapmaya çalıyoruz” dedi.