Balıkesir'de kaçak FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir'de kaçak FETÖ şüphelisi yakalandı
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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahsı Kepsut ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Şahıs hakkında adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman