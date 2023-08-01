Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkollü İçki' uygulamasında 298 litre kaçak rakı, etil alkol, 2 adet viski aroması ele geçirdi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
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Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkollü İçki’ uygulamasında 298 litre kaçak rakı, etil alkol, 2 adet viski aroması ele geçirdi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkollü İçki Uygulaması dahilinde İl genelinde 100 ekip, 336 personel ile operasyon faaliyet icra edilerek, 3 bin 200 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Faaliyetler neticesinde; 138 litre rakı, 125 litre etil alkol ve 35 litre viski olmak üzere toplam 298 litre kaçak alkollü içki ile 2 adet viski aroması ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.