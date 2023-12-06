Balıkesir'de kadın girişimciye tam destek

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Balıkesir’de safran bitkisi üretimi yapan kadın girişimcinin hasadına İl Müdürü Erkan Alkan eşlik etti.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesi Çavlı Mahallesi’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle safran bitkisi yetiştiriciliği yapan kadın girişimci İrem Karabulut hasadına İl Müdürü Erkan Alkan, eşlik etti. Safranın yanı sıra sahlep, akzambak, çiğdem ile nergis gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde yetiştirilerek bölgede yeni kazanç kapısı oluyor.

Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve bölgemizde tıbbi ve aromatik ürünlerin üretim alanının genişletilmesi adına İl Müdürü Erkan Alkan başta olmak üzere teknik personeller ile birlikte, kadın girişimciler başarılı üretim serüvenini dahada üst seviyeye çıkarmak adına teknik destekler eşliğinde bilgi alışverişinde bulundu.

İlçe Müdürü Şerif Köse’ninde katıldığı hasatta İl Müdürü Erkan Alkan; tarımsal üretimde kadın girişimcilerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek ‘’Üretmek istiyorum diyen tüm kadın çiftçilerimizi ve kadın kooperatiflerimizi destekliyor ve İl Müdürlüğümüz olarak her zaman teknik destek sağlıyoruz’’ diyerek kadın girişimcilerin başarısından ve diğer kadın üreticilerin cesaret örneği sağlamasından dolayı teşekkür etti..