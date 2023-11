Balıkesir'de kadına karşı şiddete dikkat çekildi

TAKİP ET

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan meydanına kurulan stantları ziyaret etti.

Balıkesir’de kadınların haklarına ve güvenliklerine yönelik toplumsal bilinci artıracak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Stantları ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kadın vatandaşlara karanfil taktim etti.

Tek tek stantları gezerek yapılan çalışmaları inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, günün anlam ve önemine dikkat çeken konuşma gerçekleştirdi. Vali Ustaoğlu konuşmasında kadına yönelik her türlü şiddete şiddetle karşı olduklarına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi; “Bugün Balıkesir’imizin merkezinde çok önemli bir etkinlik için bir araya geldik. Bugün anlamlı olmasının nedeni 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olmasıdır. Böyle bir günde ilimizin başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, kamu kurumu ve kuruluşlarımızla bugünü farklı kılmak, toplumumuza farklı mesajları iletmek adına burada stantlar kuruldu. Bizlerde bu statları ziyaret ederek, bugünü hem anlamalı kılma adına hem de buradaki sosyal sorumluluk projesiyle kamuoyunu aydınlatma adına statlarımızı geziyoruz. Bizim geleneğimizde, kültürümüzde inancımızda kadına el kaldırmak, kadına şiddet uygulamak kesinlikle reddedilen bir husustur. Bu konuda bizim kamu kurulu ve kuruluşlarımızla başta müftülüğümüzle, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğümüzle, emniyetimizle, jandarmamızla sürekli bu konuda toplumumuzu aydınlatma adına çalışmalar yapıyoruz. İçişleri bakanlığımızın uygulamaya koyduğu KADES uygulaması başta olmak üzere yine diğer kurum ve kuruluşlarımızla yaptığımız çalışmalarla, biz kadına şiddete, şiddetle karşı olduğumuzu da kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Böyle anlamlı bir günde sizlerle beraberiz. Şiddet temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir eylemdir diyoruz. Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişme seviyesi kadını toplum içinde konumlandırdığı yer ona duyduğu saygı, ilgi ve muhabbetten geçer. Kadına el kaldırma değil, onlara karanfil vermek, onlara gül vermek yakışır hepimize. Bugün dünyada gerçekten kadına yönelik şiddetle alakalı farklı etkinlikler yapılıyor. Böyle vakalar var mı var. En son örneği Gazze’de yaşananlar. Orada kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, o masum savunmasız yavrularımıza yönelik yaşananlar hepimizi derinden üzüyor. Bu konuda tarih boyunca kadına yönelik yapılmış her yanlış uygulamayı biz şiddetle reddediyoruz. Bu noktada akıl vicdan ve ahlak sahibi hiçbir insan anne, kardeş, eş, evlat olarak hayatının her alanında yanında yer alan kadına karşı farklı bir yaklaşım sergilemesi düşünülemez ve buna karşı olduğumuzu da paylaşmış olalım" dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun, stat ziyareti konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Stat ziyaretine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, belediye başkanları, kurum müdürlüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa Jandarma Özel Timin katılması da büyük ilgi gördü.