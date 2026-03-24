Balıkesir'de kan bağışına ilgi arttı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ramazanda düşen kan bağışı, bayram sonrası normale döndü. Bayram ertesi Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Türk Kızılayı Kan Bağışı otobüsünü dolduran vatandaşlar kan verirken, kan bağışının yararına inandıklarını söyledi.
Türk Kızılayı ekipleri ilgiden memnun olurken, Ramazan da günlük 15-20 dolayında olan bağışın bayram sonrası 50’yi bulduğunu açıklandı. Öte yandan kan veren vatandaşlarda, kan vermenin sağlık kazandırdığını kaydetti. Kan vermeye devam edeceğini kaydeden 55 yaşındaki Selahattin Karakuş, " 23 seferdir kan veriyorum. Kan vermeye devam edeceğim. Kan verince rahatlıyorum. Milletimize devletimize yararım dokunsun. Yani faydam dokunsun. Kan vermeye devam edeceğim. Teşekkür ederim" dedi. 22 yaşındaki Deniz Demir de, " İlk kez kan veriyorum. İnsanların kan bağışı yapmasını tavsiye ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarır" diye konuştu.