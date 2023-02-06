Balıkesir'de kar etkili olmaya devam ediyor

Balıkesir il merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Şehir merkezinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

Büyükşehir belediyesi ekipleri şehir merkezindeki ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ederken Karesi ve Altıeylül Belediyeleri de şehir içinde birçok noktada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji tarafından günler öncesinden duyurulan kar yağışı Balıkesir’de etkili olmaya devam ediyor. İl merkezinde yoğun kar yağışı sürerken kırsal bölgelerde de kar yağışının etsisini sürdürdüğü öğrenildi. Birçok kırsal mahalleye ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken gerek Karayolları, gerek Büyükşehir belediyesi gerekse de ilçe belediyelerine bağlı ekipler kırsal mahallelerde de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.