Balıkesir'de kargaların kent üzerindeki dansı ilgiyle izlendi

Burhaniye ilçesinde, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nın üzerinde uçuşan kargaların dansı ilgiyle izlendi. Zaman zaman çevredeki apartmanların çatılarına konan kargaların gökyüzündeki hareketi vatandaşların ilgisini çekiyor.

Burhaniye’de kış aylarının gelmesiyle birlikte kentte yoğunlaşan kargaların gökyüzündeki dansı ilgiyle izleniyor. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’na gelen kargaların uçuşları çok sayıda vatandaş tarafından izleniyor. Vatandaşlar, kargaların kente güzellik kattığını söyledi. Cumhuriyet Meydanı’nda çalışan Erdoğan Çekmez, “Çocukluğumuzda kargaları izliyorduk. Böyle çok uçarlardı. Çok kalabalık vaziyette gezerlerdi. Büyüklerimize sorardık biz. Bunlar niye böyle kalabalık geziyor, niye kalabalık uçuyor diye. Bize düğüne gidiyorlar derlerdi. Küçükken bizim aklımızda hep öyle kaldı. Şimdi kargaları böyle çok kalabalık görünce düğüne gidiyor diyoruz biz de. Kendi çocuklarımıza da bunu söylüyoruz” dedi.

İsmet Kırcıoğlu da, “Kargalar şu anda Burhaniye’mize güzellik katıyorlar. Ben kargadan başka kuş tanımam. Kargalar çok faydalıdır. Onları görmekten çok kıvanç duyuyorum. Burhaniye’mize güzellik katıyorlar” diye konuştu.