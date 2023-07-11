Balıkesir'de karganın neden olduğu anız yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde, bir karganın elektrik tellerine değmesi sonucu oluşan kıvılcımdan çıktığı kaydedilen anız yangını korkuya neden oldu. Orjan tatil Sitesi yanında çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği Yangın söndürme ekipleri ve Orman İşletmesine ait araçlar ile yangın helikopteri müdahale etti.

Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan Tatil Sitesi yanındaki Kenan Karaköse’ye ait arazinin içinden geçen elektrik tellerine çarpan bir karganın neden olduğu kıvılcımlar anızlara sıçradı. Kısa sürede 30 dekarlık anız alanını küle dönerken, yangın bitişikteki çalılıklara da sirayet etti. Daha sonra Ali Zeybek’e ait tarlaya sıçrayan yangın tarlada bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yangına Burhaniye İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliğine ait yangın sündürme araçları ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına bir yangın helikopteri de katıldı. Yangında, anızın yanında onlarca saman balyası da zarar gördü. Yazlıkları duman altında bırakan yangının söndürülmesi vatandaşlara rahat nefes aldırdı.