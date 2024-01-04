Balıkesir'de Kasaplara hijyen eğitimi

Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü, Balıkesir Kasaplar Odası ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle Balıkesir’de faaliyet gösteren kasaplara hijyen eğitimi düzenlendi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki kasapların büyük ilgi gösterdiği toplantıda, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ayhan Aydınol’un ve Kasaplar Odası Başkanı Galip Sarıoğlu’nun açılış konuşmalarının ardından, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Veteriner Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman İrfan İlhak’ın et ve et ürünleri satışında hijyen ve dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar ile zoonoz hastalıklar hakkındaki sunumu katılımcılar tarafından ilgi ile dinlenildi.

Altıeylül ve Karesi İlçe Müdürlüğünde gıda denetiminde görevli personeller tarafından mevzuat hakkında kısa bilgilendirmeleri ile devam eden toplantı, katılımcılarla görüş alışverişinin ardından sona erdi. Eğitim programına Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’ın yanı sıra, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Veteriner Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman İrfan İlhak, Kasaplar Odası Başkanı Galip Sarıoğlu, Balıkesir Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ayhan Aydınol, Karesi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Resul Bütün, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Günaydın, teknik personeller ve kasaplık yapan esnaflar katıldı.