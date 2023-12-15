Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Balıkesir’de kasım ayında 2 bin 221 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında yüzde 8,7 azalarak, 93 bin 514 konut satışı yapıldı" denildi.

Türkiye genelinde Kasım ayında 93 bin 514 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de Kasım ayında 2 bin 211 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu."