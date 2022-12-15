Balıkesir'de Kasım ayında 2 bin 488 konut satıldı

Balıkesir’de Kasım ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 488 konut satıldı.

Balıkesir’de Kasım ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 488 konut satıldı. Kasım ayında Türkiye genelinde de 117 bin 806 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 satışı oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut Hakkari ile 47 konut ile Ardahan 58 konut ile Bayburt oldu."