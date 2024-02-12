Balıkesir'de kayganlaşan yolda takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda taklalar atan otomobil şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de kayganlaşan yolda takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda taklalar atan otomobil şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale karayolu Pelitköy kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Kübra G. (31) idaresindeki 17 AFB 614 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Kübra G.‘nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kübra G.’nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.